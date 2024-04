Peccioli: trionfo e opportunità dopo il titolo di “Borgo dei Borghi 2024”

Scritto da admin• 8:18 am• Peccioli, TOP NEWS HOME PAGE

PECCIOLI – L’entusiasmo per la storica vittoria di Peccioli continua a echeggiare nella comunità. È trascorso quasi un mese dalla serata di Pasqua, il 31 marzo, quando il borgo della Valdera è stato insignito del titolo di Borgo dei Borghi 2024. Questo riconoscimento, mai conquistato dalla Toscana nelle edizioni precedenti del concorso televisivo trasmesso su Rai 3, è stato celebrato con grande orgoglio. Recentemente, Gianni Orazi, produttore di Elephant Italia in collaborazione con Rai, insieme a Federica Caputo, determinante nel processo di selezione dei contenuti e nella cura dei rapporti con i vari borghi in gara, ha consegnato il prestigioso premio al sindaco Renzo Macelloni.

La scelta del luogo per la consegna non è stata casuale. I giganti “Presenze” al Triangolo Verde di Legoli sono stati i veri protagonisti, o meglio i custodi, di questo riconoscimento, che va oltre il semplice valore simbolico.

La vittoria di Peccioli è stata molto più di una semplice conquista televisiva. È stata il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto cittadini, associazioni, aziende e operatori del territorio, riuscendo a guadagnare un vasto consenso non solo in Toscana, ma in tutta Italia.

Per Peccioli, la Valdera e le Terre di Pisa, il titolo di Borgo dei Borghi 2024 è stata un’opportunità straordinaria di promozione. La puntata speciale del 31 marzo 2024 ha registrato un pubblico di 1 milione e 469 mila spettatori, con uno share dell’8,3%. Circa 600 pecciolesi si sono riuniti alla Galleria dei Giganti di fronte a uno schermo gigante, rappresentando oltre il 10% dell’intera popolazione. Ma molti altri hanno organizzato cene e visioni di gruppo per seguire l’evento. Si può dire che ogni abitante di Peccioli fosse in attesa del verdetto finale con la stessa trepidazione con cui si segue una finale mondiale di calcio.

L’annuncio della vittoria di Peccioli, fatto da Camila Raznovich dalla splendida Piazza dei Miracoli di Pisa, è stato accolto con una gioia contagiosa, trasformando l’emozione in opportunità. La foto del borgo di Peccioli, con il Palazzo Senza Tempo in primo piano, utilizzata sui social media del Comune per annunciare la vittoria, è stata vista da oltre 200 mila persone in poche ore. Nei giorni successivi, Peccioli è stata visitata da migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero, desiderose di scoprire il gioiello della Valdera.

Questo flusso impressionante ha spinto l’amministrazione comunale, insieme alla Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa, a potenziare i servizi, la mobilità e l’accoglienza. Questi sforzi sono stati confermati durante le festività del 25 aprile e del 1° maggio e continueranno per tutta l’estate.

Ma Peccioli non si fermerà qui. Presto verrà organizzata una festa per celebrare il premio ricevuto da Gianni Orazi, che fin dall’inizio ha puntato su Peccioli come rappresentante della Toscana. Nel frattempo, il sindaco Renzo Macelloni ha inviato una lettera a tutti i sindaci degli altri 19 borghi in gara, invitandoli a visitare Peccioli e a partecipare al primo spettacolo previsto a giugno nell’ambito delle “11 Lune”.

Inoltre, Peccioli sta intraprendendo un percorso di gemellaggio con Badolato, un comune calabrese della provincia di Catanzaro, che si è classificato secondo. Inoltre, il comune sta esplorando l’opportunità di entrare nell’associazione I Borghi più Belli d’Italia, consolidando così la sua reputazione di destinazione turistica di qualità, già riconosciuta dalla Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e dalla Bandiera Lilla. Ma soprattutto, Peccioli può vantare il titolo di Borgo dei Borghi 2024, che ha riempito di orgoglio l’intera comunità.

Last modified: Aprile 26, 2024