Potere al Popolo, presidio giovedì 24 settembre in Piazza XX settembre durante il Consiglio Comunale

Written by Redazione• 6:16 pm• Pisa, Politica

PISA – “Come avevamo richiesto a gran voce in piazza il 10 settembre scorso, la mozione popolare lanciata in quell’occasione e che subito ha visto più di 200 firmatari è stata calendarizzata nel prossimo Consiglio Comunale del 24 settembre. La mozione chiede al Consiglio di intervenire per salvaguardare l’area delle Piagge, uno dei principali sistemi di verde urbano della città, contro il progetto di realizzazione di un parcheggio e di un’area sportiva in via Maccatella, progetto che se invariato impermeabilizzerebbe più di 5.000 mq di suolo“, afferma in una nota Potere al Popolo.

“Chiediamo di sospendere immediatamente i lavori in corso nell’area; interrompere definitivamente l’iter del parcheggio, dando seguito con un atto formale all’impegno, dichiarato dagli assessori Dringoli e Scarpa nell’incontro con i cittadini del 12 agosto, di rinunciare alla sua realizzazione; sospendere il progetto del campo da basket nella configurazione attuale, rivalutandone localizzazione, dimensioni, capacità di pubblico, impatto sulla mobilità, servizi necessari ed effettiva utilità per il quartiere; preservare e valorizzare l’area delle Piagge come infrastruttura verde della città, valutando anche interventi di riqualificazione ambientale e sociale; ripristinare le aree interessate dagli sbancamenti, restituendo il suolo alla sua funzione verde e permeabile e valutando un intervento di riforestazione urbana; coinvolgere preventivamente residenti, associazioni e realtà del territorio nella definizione delle eventuali soluzioni alternative. In occasione della discussione della mozione convochiamo un presidio sotto il Comune, per seguire insieme il passaggio in Consiglio Comunale di una proposta sottoscritta da oltre 200 cittadini. Essere presenti è importante anche per chiedere che tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale affrontino con serietà la questione ed esprimano chiaramente la propria posizione. Perché ascoltare le richieste di oltre 200 cittadini, discuterle pubblicamente e assumersi la responsabilità di una posizione significa, prima di tutto, mostrare rispetto per i cittadini e per la loro partecipazione alla vita della città. Appuntamento in Piazza XX Settembre il 24 settembre alle ore 14:30“, conclude la nota stampa.

Last modified: Settembre 21, 2026