Scritto da admin• 7:35 pm• Pisa, Cronaca, San Miniato, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti, Tutti

PISA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16 sulla SP 50 tra Balconivisi e Corrazzano nel Comune di San Miniato per incidente stradale.

Due le auto coinvolte in uno scontro con i conducenti già presi in cura dal personale sanitario. Il personale VVF ha messo in sicurezza l’area dell’intervento e le autovetture coinvolte di cui una alimentata a GPL.



Sul posto Misericordia di San Miniato e Polizia Municipale San Miniato.

Last modified: Aprile 3, 2024