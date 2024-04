Concluso con successo il Corecom Tour a Pisa

Scritto da admin• 9:53 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Si è concluso a Pisa il Corecom Tour, un viaggio nei dieci capoluoghi toscani iniziato lo scorso ottobre. Organizzato dal Comitato toscano per le comunicazioni, guidato da Marco Meacci, in collaborazione con l’Unione Province Italiane, il tour aveva l’obiettivo di far conoscere le funzioni e le attività del Corecom a enti locali, cittadini, imprese e associazioni.

All’evento, tenutosi nel Centro Polifunzionale Maccarrone di Pisa, sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente del Corecom Toscana Marco Meacci, i componenti del Comitato Biagio Depresbiteris, Carlotta Agostini, Bianca Maria Giocoli, e il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha sottolineato l’importanza del Corecom nel fornire risposte su questioni legate alle telecomunicazioni che riguardano la vita quotidiana dei toscani. Mazzeo ha elogiato l’iniziativa del Corecom Tour come un modo efficace per comunicare con la popolazione toscana.

Anche il presidente del Corecom, Marco Meacci, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, definendola un successo. Il tour ha permesso di stabilire un contatto diretto con istituzioni, cittadini, scuole, associazioni e imprese, evidenziando le molte funzioni del Corecom nel mondo dell’informazione e dell’educazione digitale.

Durante l’incontro, sono stati presentati diversi servizi offerti dal Corecom, tra cui la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni, che ha un’alta percentuale di successo e restituisce milioni di euro ai cittadini toscani ogni anno. Anche il progetto del Patentino digitale, volto a educare i giovani all’uso consapevole del web e dei social, è stato evidenziato come un’iniziativa di successo.

Massimiliano Angori, presidente della provincia di Pisa, ha definito la tappa pisana del Corecom Tour come un momento importante per far conoscere le attività del Corecom a tutti i portatori di interesse e agli enti locali.

Il Corecom ha annunciato che tra i prossimi impegni ci saranno gli Stati generali dell’informazione e della comunicazione in Toscana, in cui si discuterà del sistema informativo regionale e dei temi come la par condicio alla vigilia degli appuntamenti elettorali europei e amministrativi.

Il Corecom Tour ha fatto tappa anche a Prato, Pistoia, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa, Arezzo, Siena e Firenze.

