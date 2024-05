Scontro tra due auto: tre feriti a Santa Maria a Monte

Scritto da admin• 11:35 am• Pisa, Cronaca, Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in Via della Francesca SP 5 nel Comune di Santa Maria a Monte per incidente stradale.



Coinvolti in un sinistro due veicoli, tre sono le persone ferite di cui una è stata estratta dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco i quali hanno messo in sicurezza le auto e i luoghi dell’ intervento. Sul posto i CC per i rilievi dell’incidente.

