Calci. Precisazioni in merito alla linea 161 di Autolinee Toscane

Linea AT 161 incompleta, l’amministrazione comunale di Calci ha sollecitato più volte e sollecita fortemente gli enti competenti affinché sia finalmente attivato il capolinea nell’area commerciale di Navacchio

CALCI – La nuova linea 161 di Autolinee Toscane, pensata per collegare Calci con l’area commerciale di Navacchio, a quattro mesi dalla sua attivazione termina ancora la sua corsa in via Tosco-Romagnola. Per l’utenza del trasporto pubblico locale si tratta di un servizio certamente molto importante, dato che consente l’interscambio con la linea 190 (Pisa-Pontedera) ma, al momento, ancora incompleto.

L’amministrazione comunale di Calci, anche al fine di evitare letture distorte circa le ragioni del mancato completamento del servizio, ricorda che purtroppo non rientra nelle competenze del Comune di Calci risolvere le problematiche che fino ad oggi non hanno consentito di realizzare un capolinea, anche provvisorio, all’interno dell’area commerciale di Navacchio.

Per quanto piccolo, il Comune di Calci si è fatto trovare pronto per l’avvio del nuovo servizio del Tpl, tengono a sottolineare il sindaco e l’assessore comunale alla mobilità, realizzando per tempo il capolinea calcesano di via Brogiotti, funzionale dell’interscambio fra le linee 120 e 161. Per questo, a distanza di quattro mesi dall’attivazione della linea 161, ritengono inaccettabile che non si sia ancora trovata una soluzione per il capolinea dell’area commerciale di Navacchio.

L’amministrazione di Calci, dopo numerosi contatti avuti in questi mesi, a nome di tutti i cittadini di Calci ha ulteriormente sollecitato gli enti competenti affinché finalmente si completi con urgenza quanto previsto.

Last modified: Maggio 23, 2024