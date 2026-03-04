Scontro tra camion e auto a Lari: giovane ferita e traffico bloccato

Written by Redazione• 2:29 pm• Casciana Terme Lari, Cronaca, Pisa

CASCIANA TERME LARI- Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 12.08 in via del Commercio, nel territorio comunale di Lari, per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un’autovettura.

Il mezzo pesante e l’auto si sono scontrati frontalmente e, a seguito dell’impatto, la vettura è stata sbalzata fuori dalla carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per aiutare la conducente a uscire dall’abitacolo. La giovane, rimasta lievemente ferita, è stata trasportata all’ospedale Lotti di Pontedera per gli accertamenti del caso.

Successivamente i soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, un veicolo ibrido. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino alla rimozione del camion. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale di Casciana Terme Lari e il personale sanitario del 118.

Last modified: Marzo 4, 2026