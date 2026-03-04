Santa Luce installa due centraline per il monitoraggio ambientale

Written by Redazione• 3:16 pm• Santa Luce

SANTA LUCE- Prevenzione e tecnologia al servizio del territorio. Il Comune di Santa Luce ha partecipato al bando “Bonus Ambiente” della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, nell’ambito del progetto “Sosteniamo il Territorio”, per realizzare un sistema di monitoraggio ambientale finalizzato alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

L’intervento, del valore complessivo di circa 27 mila euro, è finanziato per il 50% dalla Fondazione CRV e per il restante 50% dall’amministrazione comunale. Il progetto prevede l’installazione e la gestione triennale di due centraline per il monitoraggio ambientale, in grado di rilevare in tempo reale dati meteorologici come precipitazioni, umidità e temperatura.

Le stazioni, installate nel capoluogo e nella frazione di Pomaia, permetteranno di controllare costantemente le condizioni meteo e individuare tempestivamente situazioni potenzialmente critiche, come forti piogge o fenomeni che potrebbero favorire esondazioni. I dati raccolti potranno essere utilizzati anche per elaborare modelli previsionali e migliorare la pianificazione degli interventi di prevenzione e gestione delle emergenze.

Responsabile unico del procedimento è il tecnico comunale, geometra Fabio Carmignani.

«Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il sostegno a questo progetto – sottolinea la sindaca Giamila Carli –. In un momento storico in cui la prevenzione è fondamentale, queste centraline rappresentano uno strumento importante per monitorare il territorio e fornire dati utili anche alla protezione civile, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza della comunità».

