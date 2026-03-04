Alla Scuola Sant’Anna un convegno su donne, lavoro e intelligenza artificiale

Written by Redazione• 2:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Come cambia il lavoro femminile nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale? A questo tema è dedicato il convegno “Donne, lavoro, nuove tecnologie”, in programma venerdì 6 marzo alle ore 10.30 nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’iniziativa è organizzata dalla Scuola Sant’Anna insieme a Soroptimist International d’Italia, organizzazione internazionale impegnata nella promozione dei diritti e delle opportunità delle donne. L’obiettivo è analizzare in modo critico gli effetti dell’innovazione tecnologica sul lavoro femminile, evidenziando sia le opportunità offerte dalla trasformazione digitale sia i rischi legati a nuove forme di disuguaglianza.

«Il convegno promuove uno sguardo consapevole sulle trasformazioni che le nuove tecnologie stanno introducendo nel mondo del lavoro – spiega Elena Vivaldi, prorettrice alle Politiche per l’inclusione, la disabilità e la parità di genere della Scuola Sant’Anna –. È importante rafforzare strumenti di tutela, formazione continua e diritti affinché la transizione digitale valorizzi le competenze delle donne invece di penalizzarle».

La giornata si articolerà in due momenti. Dopo i saluti istituzionali di Elena Vivaldi e di Lucia Taormina, presidente di Soroptimist International d’Italia, la sessione della mattina sarà dedicata ad approfondimenti teorici da diverse prospettive disciplinari: tecnico-scientifica, etico-filosofica, socio-economica e di policy.

Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda con interventi di studiosi, rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e dell’associazionismo. Le conclusioni saranno affidate a Erica Palmerini, docente dell’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna e organizzatrice dell’incontro, e a Lucia Taormina.

Il convegno sarà accessibile anche online attraverso la piattaforma Webex della Scuola Sant’Anna.

Last modified: Marzo 4, 2026