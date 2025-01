Scontro frontale tra due auto: un ferito

Written by admin• 7:12 pm• Cronaca, Cronaca, Nuova Categoria, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TRRME – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16:19 di mercoledì 22 gennaio in via Bruni Bozzi nel Comune di San Giuliano Terme per incidente stradale.

Due le auto coinvolte nel sinistro. Il personale dei VV.F. ha estratto dall’abitacolo uno dei due conducenti rimasti feriti nello scontro per poi affidarlo al personale del 118.

La Squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza delle auto e i luoghi dell’intervento. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento.



Sul posto sono intervenuti 118 e FF.OO. per i rilievi di loro competenza.

Last modified: Gennaio 23, 2025