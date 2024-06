Scontro frontale tra due auto a Montopoli

Scritto da admin• 6:35 pm• Pisa, Cronaca

PISA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 16 in Via Antonio Meucci nel Comune di Montopoli in Val D’arno per un incidente stradale.

Due auto con a bordo quattro persone si sono scontrate frontalmente. Il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro e collaborato con gli altri enti intervenuti.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Empoli e Pisa, quest’ultimo tramite Eli-Soccorso Pegaso. Sul Posto 118 e Carabinieri per i rilievi di loro competenza.

Last modified: Giugno 28, 2024