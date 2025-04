Scontro auto-moto sulla Tosco-Romagnola: muore dipendente comunale. Le parole del Sindaco Betti

Written by admin• 12:03 pm• Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa

CASCINA – Un impatto che aveva fatto temere il peggio quello di giovedì 3 aprile sulla Tosco Romagnola che aveva visto scontrarsi un’auto e una moto. Ad avere la peggio un dipendente comunale, Saverio Saviozzi, 64 anni, dipendente amministrativo. A darne il triste annuncio il Sindaco di Cascina Michelangelo Betti attraverso la pagina Facebook.

“Invio le mie più sentite condoglianze – ha scritto – alla compagna e al figlio di Saverio Saviozzi, deceduto a causa di un incidente stradale. Condoglianze che invio a nome degli amministratori e di tutto il personale del Comune di Cascina. Saverio è sempre stato un lavoratore serio, apprezzato dai colleghi e pronto alla battuta. Lascia un grande vuoto e si tratta, per tutti, di un grande dolore, che colpisce ancor di più per come è arrivato“

