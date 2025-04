Via Matteucci, concluso l’intervento da parte di Acque. Riattivata la normale viabilità

Written by admin• 12:12 pm• Attualità, Pisa

PISA – Con la conclusione dell’intervento effettuato da Acque è stata riaperta questa mattina, venerdì 4 aprile, la regolare circolazione nel tratto di via Matteucci, in direzione est, che era stato chiuso in seguito al cedimento dello scorso 3 marzo.

I tempi sono stati rispettati, nonostante il maltempo e la complessità dell’intervento che ha portato alla sostituzione di 60 metri di condotta fognaria. Il cantiere è stato chiuso dopo la nuova asfaltatura del tratto interessato, all’altezza del parcheggio di via Donatori di sangue.

