Sciopero nazionale della sanità per l’intera giornata del 20 novembre

PISA – Sciopero nazionale della sanità per l’intera giornata del 20/11/2024 proclamato da Anaao Assomed – Cimo Fesmed – Nursing up (sindacati aderenti Anmi Assomed Sivemp Fpm).

Si informa che è indetto per il 20/11/2024 uno sciopero di 24 ore per la dirigenza medica, veterinaria, professionale, sanitaria, tecnica e amministrativa e delle professioni sanitarie del Ssn, dipendenti delle aziende ed enti del Ssn, ivi compresi Irccs ed Arpa, infermieri e tutto il personale sanitario non medico. Si ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.

