Sciopero Geofor il 30 giugno e 1° luglio: possibili disagi nella raccolta rifiuti

PISA

PISA- Il Comune di Pisa informa che le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) di Geofor hanno indetto uno sciopero per le giornate di lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio 2025.

In merito, Geofor invita gli utenti a esporre regolarmente i rifiuti secondo il consueto calendario del servizio “porta a porta”, pur segnalando che non è possibile prevedere in anticipo l’effettivo livello di adesione allo sciopero.

Qualora il servizio non venisse effettuato, si raccomanda di ritirare i contenitori o i sacchi esposti e di riposizionarli in occasione del turno successivo previsto per la stessa tipologia di rifiuto. L’azienda si scusa con i cittadini e con le amministrazioni comunali per eventuali disagi che potrebbero verificarsi sul territorio.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Giugno 27, 2025