“Scaraventati, ho fatto la mia”, la Compagnia livornese sbarca in Piazza dei Cavalieri nel Summer Knights

PISA – Presentata presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la terza edizione dello Spettacolo Teatrale proposto dalla Compagnia Teatrale Mayor Von Frinzius di Livorno che, con il titolo “Scaraventati, ho fatto la mia“, avrà luogo martedì 5 settembre alle ore 21:30 nel suggestivo scenario di Piazza dei Cavalieri, inserito nell’ambito del cartellone della rassegna Summer Knights.

di Giovanni Manenti

Ad illustrare agli Organi di Informazione l’evento erano presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, la Presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni ed il regista Lamberto Giannini, ricordando come lo spettacolo si prefigge di promuovere e sensibilizzare sul tema dell’inclusione, in quanto la Compagnia Teatrale, che svolge da ormai 25 anni la propria attività, è composta da un mix di attori che comprende anche soggetti disabili, a voler dimostrare che le barriere di qualsiasi tipo, specie quelle culturali possono essere superate.

A spiegare pertanto il significato dell’iniziativa provvede l’Assessore Filippo Bedini, il quale tiene a precisare come: “si tratti di un Teatro di inclusione, è vero, ma che, come sottolineato dal Direttore artistico, offre uno spettacolo che si prefigge di essere apprezzato per la sua qualità intrinseca a prescindere dal fatto che la Compagnia sia composta da attori professionisti e da persone con disabilità, così che l’ambizione della proposta è quella di offrire una rappresentazione che sia godibile, pur senza tralasciare il messaggio particolare che intende trasmettere, ma che deve essere giustamente giudicato per quello che è, sulla scorta dei riconoscimenti già ottenuti nelle precedenti edizioni, potendo altresì fruire di uno splendido scenario quale quello di Piazza dei Cavalieri“.

A spiegare più nel dettaglio il tema della rappresentazione provvede il regista Lamberto Giannini, il quale ricorda come: “sia questo il terzo anno consecutivo che la Compagnia Mayor Von Frinzius ha l’onore di portare in scena il proprio spettacolo in una location incredibile quale quella di Piazza dei Cavalieri, che potrei definire un sogno per un gruppo di attori livornesi che è composto anche da soggetti in difficoltà quali affetti da sindrome di Down così come autistici, nonché di ambo i sessi e di ogni età, i quali “scaraventano” tutte le emozioni che appartengono loro in uno spettacolo che è comico e drammatico allo stesso tempo“.

“Lo slogan coniato per questa edizione 2023“, conclude Giannini, è quello di “Livornesi a Pisa e Pisani a Livorno”, in quanto se il 5 settembre andremo in scena in Piazza dei Cavalieri, ecco che a distanza di quattro giorni, sabato 9 settembre, sarà la volta di una Compagnia Pisana ad esibirsi in Fortezza Vecchia a Livorno, con la mia persona a ricoprire il ruolo di comune denominatore in quanto Regista di entrambe le rappresentazioni, che sottolineo sono a titolo gratuito ed anche se a favore dell’inclusione, le stesse non debbono essere viste con uno sguardo pietistico, bensì nell’ottica di uno spettacolo teatrale nel vero senso della parola per il quale desideriamo essere giudicati senza alcun vantaggio a priori“.

Per concludere, l’invito a partecipare è rivolto al pubblico da parte della Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni, che così si esprime: “Si tratta oramai del terzo appuntamento con la Compagnia Mayor Von Frinzius e mi sento in dovere di invitare il pubblico ad assistere ad uno spettacolo che ha già avuto modo di proporre nelle due prime edizioni un evento godibilissimo, con un livello degli attori elevato, unitamente ad una scenografia accuratissima ed ad un’ottima regia in quanto non vi sono punti morti, ragion per cui si potrà assistere ad una pièce che diverte molto grazie alla storica ed incontenibile allegria labronica, ma che al tempo stesso fa riflettere per gli spunti di malinconia ed amarezza, ragion per cui ognuno se ne torna a casa arricchito“.

