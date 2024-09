Sara Jane Ghiotti al Giardino La Nunziatina per Colpi di Grazia con l’album “Non siamo tutti eroi”, un’indagine sulla poetica di Piero Ciampi

Scritto da admin• 8:00 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Ha vinto il Premio Speciale Ciampi 2023 con l’album Non siamo tutti eroi, un omaggio alla musica del cantautore livornese Piero Ciampi. La cantante e arrangiatrice jazz Sara Jane Ghiotti salirà sul palco del Giardino La Nunziatina il 26 settembre, alle 19,30, accompagnata da Silvia Valtieri al piano e Giulia Lazzarini alla viola, per l’ultima e attesa serata si Colpi di Grazia, la rassegna musicale dedicata al talento delle donne musiciste. Il festival musicale, nato da un’idea dell’Associazione Metarock, è organizzato in collaborazione con La Nunziatina e con il contributo di Fondazione Pisa.

“Ho iniziato questo disco come studio sull’imperfetto umano – racconta la cantautrice – concentrandomi proprio su quel bordo di umano che le canzoni di Piero Ciampi trasudano. Ne ho attraversato i testi dove scherza così bene su debolezze, fedi e cadute, affrontandole fino ad arrivare al rancore; mi sono qui trovata faccia a faccia lui, con il suo rapporto con me, con il femminile. Ma non ho voluto dare ragione alla sua cocciutaggine livornese e tentare una sorta di redenzione che, forse, non gli sarebbe neppure interessata. Ho riarrangiato i pezzi e ho distribuito le parti alle musiciste che sono qui incise con me. Ho voluto fare pace sia con l’artista sia con l’uomo, per fare capire come il suo personale sia, a conti fatti, un universale”.

Sara Jane Ghiotti nel 2022 pubblica come arrangiatrice e solista per AlfaMusic “Non siamo tutti eroi”, un album in cui indaga l’universo poetico di Ciampi. Per esso, riceve la Targa del Premio Ciampi 2023 (edizione speciale) nel Gennaio 2023.

Sempre per l’etichetta AlfaMusic ha pubblicato a Maggio 2018 “In mancanza d’Aria” e nel 2023 “NoRiPlay – Session 1”, un disco di standard jazz arrangiati per quartetto. Ha cantato all’interno di importanti Festival e rassegne teatrali, quali: La Scala in Città (Milano, 2022 e 2023), St. Mathews Kirke (Copenaghen, Danimarica 2022), Jazz&Wine Festival di Kakheti (Tsindali, Georgia 2023), Jazz&Image (Roma, 2022), Emilia Romagna festival (Ravenna, 2022), Bansko Jazz Festival (Bulgaria, 2019), Jerash Festival of Cultures and Arts (Giordania, 2016), Expo Dubai 2020 (Emirati Arabi, 2021), Crossroads (2023) Teatro Petrella (FC, 2022), Ferrara Jazz Club (Italia, 2019), Crossroads Festival (2021), Artusi Jazz Festival (Forli, 2016) con la Roost Big Band and Fabrizio Bosso, diretta da Roberto Rossi e nuovamente nel 2021 con Giacomo Rotatori, Cala Gonone Jazz (Nuoro, Sardinia, 2020), Urbino Plays Jazz (2016), Urbino Plays Jazz Around (2019), JazzIt Fest (2018), Donna in Jazz (Lucca, 2022 e 2018) e ancora: Teatro Rossini di Pesaro, Teatro Titano di San Marino, Charity Caffè (Roma), Ballad Cafè (Roma), Alexander Platz (Roma), Gregory’s (Roma), Spirit de Milan (Milano). E’ laureata con lode in Canto Jazz presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, sotto la guida dei M° G. Gualandi e B. Tommaso.

È laureata con lode in Arrangiamento e Direzione per Orchestra Jazz presso il Rossini di Pesaro, sotto la guida del M° Gianmarco Gualandi. È laureata con Lode in Logopedia. Esperta in Vocologia Artistica.

Prenotazione con consumazione al tavolo: whatsapp 320 553 0780

