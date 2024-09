Coppa Italia. Pisa – Cesena, ampio turn over per Inzaghi e Mignani

Scritto da Antonio Tognoli• 6:20 am• Attualità, Pisa, Pisa SC

Alle ore 16 (diretta sul 20 di Mediaset) il fischio d’inizio alla Cetilar Arena



PISA – Una vittoria per regalarsi gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa che a Pisa mancano da trent’anni e una grande del nostro calcio, fresca vincitrice dell’Europa League, l’Atalanta di Gasperini.

Questo il premio dello sfida odierna Pisa – Cesena in programma alle 16 alla Cetilar Arena (canale 20 DT di Mesiaset). I due tecnici però affronteranno la sfida con un ampio turn-over, anche in vista degli impegni di campionato rispettivamente con Juve Stabia e Mantova. L’obiettivo primario per entrambe sembra proprio quello. Molti big infatti siederanno in panchina e semmai entreranno a gara in corso.



LE PROBABILI FORMAZIONI:

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus, Canestrelli; Touré, Hojholt, Jevsenak, Angori; Mlakar, Arena; Lind. A disp. Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G., Beruatto, Piccinini, Abilgaard, Arena, Moreo, Tramoni, Leoncini, Bonfanti N. All. Filippo Inzaghi

CESENA (3-4-2-1): Siano; Pieraccini, Ciofi, Piacentini; Tavsan, Mendicino, Pieraccini, Celia;

Chiarello, Antonucci; van Hooijdonk. A disp. Pisseri, Klinsmann, Prestia, Curto, Mangraviti, Adamo, Saber, Calò, Bastoni, Donnarumma, Kargbo, Shpendi. All. Michele Mignani

ARBITRO: Rutella della sezione di Enna

Foto Roberto Cappello

Last modified: Settembre 25, 2024