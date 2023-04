Sant’Ermete. Picchi (PD): “Imbarazzanti le parole di Latrofa e Petrucci”

Scritto da admin• 11:48 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Le dichiarazioni di Latrofa e Petrucci su Sant’Ermete sono imbarazzanti. Non trovo altro termine – afferma la Consigliera Comunale del Pd Olivia Picchi – Voglio ringraziare la Regione Toscana e il lavoro fatto dall’Assessora Spinelli e dalla terza commissione che ha avviato l’iter per l’approvazione della Legge Regionale che ha portato alla modifica dei prezzari”.

L’aumento dei prezzi per i lavori è un tema che attanaglia tutta Italia e che ha tenuto fermi i cantieri aperti. La richiesta alla Regione è arrivata da tutti gli enti locali e la normativa regionale risponde a questa esigenza, non certo alle richieste di Petrucci e Latrofa e soprattutto non è specifica per Sant’Ermete. Una scelta politica importante perchè non è solo un tecnicismo. La Regione sceglie in questo modo di destinare ulteriori ed ingenti risorse all’edilizia popolare, nonostante il Governo capitanato da FDI abbia tagliato tutti i fondi e non preveda nel settore l’investimento di un euro. Quindi intanto è grazie alla Regione Toscana se potremo arrivare in fondo alla vicenda di Sant’Ermete e non solo per la nuova regionale. Quello che Latrofa omette di dire è che i 33 alloggi a Sant’Ermete saranno completati grazie all’impegno della Regione che ad essi ha destinato risorse specifiche. Ma le omissioni di FDI non si fermano a questo “dettaglio”. Il cantiere dei 33 alloggi è stato fermo per mesi, il tema è stato affrontato grazie alla denuncia che abbiamo fatto come minoranze. Mesi persi ed una gestione del cantiere che ha portato ad un contenzioso con la ditta esecutrice”.

“Il distratto Comune di Pisa è stato chiamato più volte, insieme ad Apes, dalla Regione Toscana per aprire un tavolo tecnico per risolvere il problema. Sono occorsi mesi prima che alla Regione arrivasse la disponibilità del Comune ad affrontare il tema. In Consiglio Comunale avevamo chiesto una commissione specifica su tutte le problematiche del quartiere Sant’Ermete in tema di alloggi, morosità, spazi per il quartiere. La maggioranza ha bocciato la richiesta sostenendo che il tema potesse essere affrontato nella commissione che presiedo. La commissione, dopo mesi di lavoro, ha incaricato la capogruppo di FDI di stilare una relazione sul lavoro fatto e sulle proposte da mettere in campo. Quella relazione non è mai arrivata, nonostante i solleciti miei e dei colleghi ai quali la capogruppo Gambini non ha neppure risposto. Questo per significare quanto il tema “stesse a cuore” al partito della Meloni. I tempi annunciati da Latrofa e Petrucci temo siano il solito brogliaccio propagandistico ma quello che è certo sono le risorse regionali e il lavoro fatto dalla nostra Regione. Sarà grazie ad essa se a Sant’Ermete potremo avere nuovi alloggi e risolvere l’annosa vicenda dei 33. Latrofa e Petrucci potrebbero però chiedere alla propria leader di cambiare politica governativa e rilanciare gli interventi sull’edilizia popolare. Questo sì che sarebbe tempo speso bene”.

Last modified: Aprile 7, 2023