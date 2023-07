Sant’Ermete: la riqualificazione tanto attesa è realtà. Al via i lavori

Scritto da admin• 4:20 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Una riqualificazione da tempo attesa, quella del Quartiere di Sant’Ermete e che diviene ora realtà grazie all’apertura del cantiere in via Giovanni Verità e che sulla base della rimodulazione del relativo masterplan consentirà, nell’arco di 24 mesi, di dare un nuovo volto al quartiere.

di Giovanni Manenti

Ad illustrare il progetto il Sindaco Michele Conti, dell’Assessore ai Grandi Interventi ERP Raffaele Latrofa e dall’Assessore al Sociale Giovanna Bonanno, oltre che da Chiara Rossi e Romina Cipriani, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale di APES.

In pratica, tale riqualificazione prevede la demolizione di due fabbricati (al massimo entro fine settembre prossimo) rispetto ai tre indicati nel precedente Masterplan risalente al 2013, con al loro posto inserita un’area verde e parcheggio, oltre al recupero degli altri tre fabbricati posti in via Sirtori, alla cui ultimazione saranno realizzati 21 nuovi alloggi (uno in più rispetto alla precedente indicazione), grazie ai Finanziamenti rivenienti da Fondi sia Ministeriali che Regionali, oltre a Fondi rivenienti dalla Contabilità Speciale di APES e con Fondi del Comune di Pisa per un importo pari a 3,6milioni di €uro, mentre sta per essere altresì avviato il cantiere per il completamento dell’edificio ERP prospiciente la via Sant’Ermete e riguardante 33 nuovi alloggi, per i quali ila relativa consegna è prevista per gennaio 2025.

Una situazione che non può che rendere soddisfatto il Sindaco MIchele Conti, il quale ha tenuto a precisare: “Le vicende che hanno riguardato la riqualificazione del Quartiere di Sant’Ermete sono state lunghe e tormentate nel corso degli ultimi anni, ad oggi un primo fabbricato è stato completato ed è già abitato, mentre per il secondo stanno per riprendere i lavori in quanto è stato necessario assegnare nuovamente gli stessi, ed, a partire da oggi, altri due verranno demoliti in funzione della riqualificazione che prevede, viceversa, la ristrutturazione di altri tre immobili a cura della nostra Amministrazione, oltre ad essere in corso trattative con il Comitato Sant’Ermete per trovare delle soluzioni relative al sistema di autorecupero nel rispetto delle procedure“.

A puntualizzare il significato dell’intervento provvede l’Assessore Raffaele Latrofa, evidenziando: “La tanto sospirata riqualificazione del Quartiere di sant’Ermete sta finalmente vedendo una sua soluzione, dato che siamo andati a riprendere i lavori relativi al cantiere per il completamento dei 33 alloggi dopo aver definito la vicenda con la precedente Ditta appaltatrice e per i quali abbiamo avuto anche un Contributo da parte della Regione Toscana, mentre cambia viceversa l’ottica del Masterplan relativo agli altri interventi inerenti ai restanti fabbricati e che vede ora la completa riqualificazione dei tre fabbricati esistenti lungo la Ferrovia che verranno ristrutturati nel rispetto delle norme per disabili ed antisismiche, con la demolizione dei due fabbricati centrali fra i nuovi appartamenti sulla via Sant’Ermete e quelli oggetto della citata riqualificazione, al cui posto saranno realizzati un giardino ed un’area dedicata a parcheggio, così che da oggi con l’avvio dei Cantieri possiamo avere un cronoprogramma ben preciso“.

