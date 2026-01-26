Santa Luce, la Memoria passa attraverso i banchi di scuola

Written by admin• 5:33 pm• Santa Luce

SANTA LUCE – Il 27 gennaio non è solo una data sul calendario, ma il simbolo di una scoperta che ha cambiato per sempre la coscienza del mondo. In quel giorno del 1945, l’arrivo delle truppe sovietiche ad Auschwitz svelò l’orrore dell’Olocausto, consegnando all’umanità il dovere di ricordare.

Per onorare questa memoria e trasformarla in un impegno collettivo, il Comune di Santa Luce ha organizzato un momento di incontro e approfondimento dedicato in particolare alle nuove generazioni. L’appuntamento è fissato per martedì 27 gennaio 2026, alle ore 11:30, presso la Sala Niccolini. La mattinata vedrà come protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado “A. Benci” di Santa Luce, chiamati a confrontarsi con le pagine più buie della storia per trarne insegnamenti di rispetto e consapevolezza. Ad aprire l’evento saranno gli interventi istituzionali della sindaca, Giamila Carli, e del vicesindaco, Patrizio Loprete, che introdurranno il senso di una giornata che vuole essere prima di tutto un’occasione di crescita civile.

L’inquadramento storico sarà affidato alla Cooperativa Sociale Microstoria di Rosignano, che guiderà i ragazzi nella comprensione degli eventi del passato attraverso una narrazione attenta e rigorosa. Successivamente, la riflessione proseguirà con il linguaggio del cinema attraverso la proiezione di “Train de Vie“, celebre pellicola del regista Radu Mihaileanu accompagnata dalle musiche di Goran Bregovic. La scelta del film, capace di affrontare il tema della Shoah con una sensibilità profonda e un registro narrativo originale, permetterà di toccare corde emotive e intellettuali preziose per la formazione dei giovani studenti. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale di Santa Luce conferma la volontà di investire sulla memoria storica come strumento per costruire un presente libero da pregiudizi, ribadendo che il ricordo delle vittime è un dovere che appartiene all’intera comunità.

