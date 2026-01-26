Written by Gennaio 26, 2026 4:09 pm Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Ex magazzino Ape, venerdì 30 gennaio indagini belliche: divieto di sosta temporaneo

PONTEDERAVenerdì 30 gennaio si svolgeranno le indagini belliche propedeutiche alla redazione del piano di fattibilità tecnico–economico per la realizzazione del nuovo atelier della robotica, previsto nell’area dell’ex magazzino Ape in viale Rinaldo Piaggio. Le operazioni rappresentano il primo step del progetto di riqualificazione dello spazio.

L’area interessata è attualmente adibita a parcheggio pubblico. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle indagini, una porzione del parcheggio sarà interdetta alla sosta nella giornata di venerdì 30 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Le operazioni di indagine bellica saranno eseguite da una ditta specializzata. La porzione di area interessata dal provvedimento è indicata nella cartografia allegata.

È stata predisposta un’apposita ordinanza della Polizia Locale, con l’installazione di cartelli di avviso che saranno collocati preventivamente nella zona per informare i cittadini.

