Written by Marzo 4, 2026 4:28 pm Vecchiano, Attualità

In corso di attivazione la nuova Casa di comunità

HomeVecchiano, AttualitàIn corso di attivazione la nuova Casa di comunità

VECCHIANO – E’ in corso l’attivazione della nuova Casa di comunità di Vecchiano, in via della Rocca 26.

La nuova struttura, realizzata con l’ampliamento della sede del distretto sanitario, sarà il riferimento per l’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con l’obiettivo di garantire l’assistenza di prossimità.

Alla Casa di comunità di Vecchiano saranno presenti: il centro unico prenotazioni (CUP), aperto il martedì, giovedì e il sabato in orario 7:30-12; l’assistenza infermieristica; il punto prelievi; lo screening del colon retto; la specialistica ambulatoriale; la continuità assistenziale (l’ex guardia medica); il Punto unico di accesso (PUA), aperto dalle 8 alle 18, dal lunedì al sabato; un medico di assistenza primaria presente in struttura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.


Il Punto unico di accesso è il luogo dell’accoglienza sociale, sociosanitaria e sanitaria e la porta ai servizi. Gli operatori del Punto unico di accesso forniranno ai cittadini le informazioni utili sui servizi disponibili.

La presenza del medico di assistenza primaria si integra con il servizio di continuità assistenziale (la ex-guarda medica) che era già operativo, rendendo la Casa di comunità di Vecchiano un presidio con presenza medica 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Last modified: Marzo 4, 2026
Previous Story
Santa Luce installa due centraline per il monitoraggio ambientale
Next Story
“Pisa oltre la Torre. L’ospitalità che resta”. Incontro pubblico sulla città e il turismo

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti