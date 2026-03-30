Written by Marzo 30, 2026 10:34 am Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Sanità, Michele Palla alla guida dell’area oculistica dell’ASL Toscana nord ovest

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PISA- L’Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato Michele Palla responsabile dell’intera area oculistica aziendale, con il compito di coordinare tutti i reparti della rete ospedaliera.

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione dipartimentale e valorizza l’esperienza maturata dal professionista all’interno dell’Azienda. Dal 2018 Palla dirige l’Unità di Oculistica dell’ospedale “Lotti” di Pontedera, dove ha introdotto il servizio di chirurgia vitreo-retinica, ampliando l’offerta specialistica.

Formatosi all’Università di Pisa, dove si è laureato nel 1991 e specializzato sotto la guida del professor Marco Nardi, ha poi lavorato nella chirurgia oftalmica diretta dal professor Stanislao Rizzo, contribuendo anche a pubblicazioni scientifiche internazionali.

Nel corso della sua carriera ha promosso diverse innovazioni, tra cui l’introduzione a Pontedera della chirurgia vitreo-retinica e, più recentemente, di servizi per la diagnosi e cura delle patologie corneali. Ha inoltre guidato per quasi due anni il reparto di oculistica dell’ospedale San Luca di Lucca.

«Ringrazio la direzione aziendale per il nuovo incarico e Orazio Santonocito, direttore dell’area chirurgica testa-collo, che è sempre stato un punto di riferimento per il nostro lavoro», ha dichiarato Michele Palla.

«Questa nomina riconosce il valore del lavoro svolto e la qualità della sua guida clinica e organizzativa – ha commentato la direttrice generale Maria Letizia Casani –. Le innovazioni introdotte e la capacità di coordinare équipe diverse rappresentano un patrimonio prezioso. Sono certa che nel nuovo ruolo saprà rafforzare ulteriormente l’integrazione dei servizi, garantendo un’assistenza oculistica moderna e di alto livello».

Last modified: Marzo 30, 2026
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