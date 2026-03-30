Written by Marzo 30, 2026 11:11 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Università di Pisa protagonista del primo Joint Master europeo di Circle U.

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PISA- L’Università di Pisa è tra i protagonisti del nuovo Joint Master in European Public Governance, il primo corso di laurea magistrale congiunto sviluppato nell’ambito dell’alleanza europea Circle U. insieme a UCLouvain e Humboldt-Universität zu Berlin.

Si tratta di un traguardo significativo per la cooperazione accademica europea: il programma rappresenta infatti il primo titolo di studio congiunto realizzato tra atenei partner dell’alleanza, confermando il ruolo strategico delle università nella costruzione di percorsi formativi innovativi e integrati.

Il corso offre un percorso internazionale e interdisciplinare focalizzato sulle grandi sfide delle democrazie europee, come cambiamento climatico, disuguaglianze economiche e migrazioni. L’obiettivo è formare figure professionali capaci di comprendere e gestire i processi complessi dell’Unione europea, grazie all’integrazione di discipline come scienza politica, diritto, economia e storia.

«Siamo orgogliosi di questo importante risultato raggiunto insieme ai nostri partner europei – commenta il rettore Riccardo Zucchi –. Questo Joint Master dimostra il valore delle alleanze universitarie e la loro capacità di offrire opportunità formative di alto livello».

«Abbiamo costruito un percorso realmente integrato tra tre grandi università europee – aggiunge il professor Alessandro Balestrino – che consente agli studenti di confrontarsi con diversi contesti istituzionali e culturali, formando laureati pronti a operare nei contesti decisionali europei e internazionali».

Per l’Ateneo pisano sono disponibili fino a dieci posti. Le attività didattiche, in lingua inglese, inizieranno a settembre 2026: il primo semestre si svolgerà a Bruxelles, presso UCLouvain, seguito da un percorso di mobilità tra le università partner e altri atenei dell’alleanza.

Al termine del percorso gli studenti conseguiranno un titolo congiunto rilasciato dalle università coinvolte.

Nella foto: 

Da sinistra: Julia Von Blumenthal, rettrice della Humboldt-Universität zu Berlin, Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa, e Françoise Smets, rettrice di UCLouvain al momento della firma dell’accordo.

Last modified: Marzo 30, 2026
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