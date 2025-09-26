Sanità digitale: l’USL Toscana Nord Ovest lancia la chatbot con intelligenza artificiale

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest inaugura una nuova fase nel rapporto tra sanità e cittadini con l’evoluzione della chatbot “WhatASL”. Già pensata per fornire informazioni in modo semplice e accessibile da smartphone, ora la chatbot integra le potenzialità dell’intelligenza artificiale.
Da lunedì 29 settembre, chi scriverà al numero WhatsApp 050 954666 potrà interagire non solo con menu e pulsanti, ma anche con un assistente virtuale intelligente, in grado di dialogare in modo naturale e colloquiale, come le principali applicazioni basate su AI.
L’innovazione si basa sui contenuti della sezione “Come fare per” del sito web dell’ASL, utilizzati per addestrare l’intelligenza artificiale. L’assistente potrà così rispondere alle domande più frequenti, ad esempio su come cambiare medico o pediatra, prenotare visite, ottenere esenzioni dal ticket o aderire agli screening.
“Si tratta di una sperimentazione su una selezione dei contenuti più richiesti – spiega Alessandro Iala, responsabile della transizione digitale dell’USL –. A fine anno valuteremo i risultati, monitorando quanto l’assistente aiuti i cittadini a trovare informazioni in modo più rapido e semplice”.
Tra i servizi già gestiti dall’AI di WhatsASL ci sono: certificazioni mediche sportive, richieste di trasporto per persone fragili, assistenza sanitaria all’estero, rimborsi, disdetta prenotazioni, attivazione tessera sanitaria, ritiro referti, rinnovo porto d’armi, donazione sangue, pagamento ticket e richiesta copia cartella clinica.Last modified: Settembre 26, 2025