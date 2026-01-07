“Peli. Storia dell’Orso che non lo era” in scena alla Città del Teatro di Cascina

Written by admin• 1:16 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Domenica 11 gennaio alle ore 17.30 La Città del Teatro ospita lo spettacolo “Peli. Storia dell’Orso che non lo era”, produzione Pandemonium Teatro con testo e regia di Walter Maconi e interpretato da Gregorio Maconi e Olga Mantegazza.

Uno spettacolo poetico e divertente, pensato per bambine e bambini a partire dai 4 anni, che unisce teatro d’attore, clownerie, mimo e suggestioni magiche.

La storia segue le avventure di un Orso che, terminato il letargo invernale, si risveglia trovando il suo bosco scomparso e sostituito da una grande fabbrica. Qui incontra Olga, padrona tuttofare dello stabilimento, e scopre che riportare il mondo com’era non sarà affatto semplice.

Con delicatezza e ironia, lo spettacolo affronta temi come la tutela dell’ambiente, l’identità e la libertà personale, invitando i piccoli spettatori a riflettere con leggerezza e fantasia.

Sala Margherita Hack – La Città del Teatro, Cascina

Età consigliata: dai 4 anni

Durata: 55 minuti

Teatro d’attore e clownerie

Info e biglietti

050 744400

biglietteria@lacittadelteatro.it

Prevendita TicketOne – biglietti da 6 euro

Last modified: Gennaio 7, 2026