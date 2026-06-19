Written by Giugno 19, 2026 11:43 am San Miniato, Attualità

San Miniato Basso, lavori sulla rete idrica: sospensione dell’acqua in via Asmara e viale Marconi

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SAN MINIATO- Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, martedì 23 giugno sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua a San Miniato Basso.

L’interruzione interesserà via Asmara e viale Marconi, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.30.

Al momento del ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, mercoledì 24 giugno, con le stesse modalità.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque ricorda che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Giugno 19, 2026
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