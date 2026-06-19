Piscina Comunale: lavori finiti, si attende solo il collaudo

Written by Redazione• 11:36 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Lavori finiti e collaudi in corso. La piscina comunale, completamente rinnovata dopo un intervento di 2 milioni e 250mila euro realizzato (di cui 700mila dal Fondo ministeriale “Sport e Periferie” e un milione e 550mila dall’amministrazione comunale), entra nell’ultimo miglio e si prepara alla riapertura.

Il grande cantiere di riqualificazione ed efficientamento energetico, infatti, si è chiuso il 31 marzo scorso, con tanto di “Certificazione di ultimazione lavori” e nelle ultime settimane sono stati completate anche le opera di rifinitura e dettagli. Ai sangiulianesi e agli sportivi che frequenteranno la struttura, sarà restituita una piscina quasi nuova: completamente rinnovati, infatti, i sistemi d’illuminazione, trattamento dell’aria e dell’acqua e gli impianti idrici e di scarico. Rifatta anche la pavimentazione e la vasca, rimesso in funzione il sollevatore per le persone con disabilità, sostituiti alcuni infissi, rivisitata la copertura e rinnovati i rivestimenti delle gradinate e delle scale d’accesso. Nella zona sono in funzione anche sei telecamere per la videosorveglianza per vigilare sulla piscina, ma anche sui vicini parcheggio e parco pubblico e sull’ingresso del campo sportivo “Giovanni Bui”

Adesso mancano, sostanzialmente, gli ultimi due step e, poi, la piscina sarà restituita alla comunità. “In questo momento sono in corso i collaudi tecnici e le procedure di certificazione necessarie per garantire la piena sicurezza dell’impianto che saranno completati entro fine estate”, spiega l’assessore comunale allo sport Roberta Paolicchi. Poi dovrà essere predisposto il bando sulla base del quale individuare il futuro gestore. “Al riguardo – continua l’assessora – gli uffici comunali sono già al lavoro per la definizione del Piano economico finanziario propedeutico all’affidamento del servizio: contiamo di inaugurare la piscina, completamente rinnovata, entro la fine dell’anno”.

Nella zona restano le recinzioni di cantiere per ragioni di sicurezza e per consentire le operazioni di collaudo.

Last modified: Giugno 19, 2026