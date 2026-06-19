“Non solo Pisa”, al Parco delle Concette una serata tra filmini di famiglia, memoria e musica dal vivo

Written by Redazione• 11:59 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Domenica 21 giugno, alle ore 21.30, il Parco delle Concette ospita “Non solo Pisa”, nuovo appuntamento di Mosaico Pisa, il progetto di Acquario della Memoria che ha raccolto e digitalizzato 30.000 metri di pellicola di filmini amatoriali, trasformandoli in un racconto collettivo inedito.

La serata proporrà racconti e proiezioni a partire dalla raccolta di bobine Super8 e film di famiglia, con filmati amatoriali sonorizzati dal vivo in un dialogo tra memoria e modernità.

Tra gli ospiti ci sarà Ubaldo Pantani, che racconterà il ritrovamento delle bobine della Prima Guerra Mondiale. Interverranno anche Davide Bianchi, dottorando dell’Università di Pisa ed esperto di cinema di famiglia, e Anna Pieruccetti, che introdurrà brevemente il lavoro del nonno, maestro di scuola di Viareggio e coordinatore di cortometraggi scolastici.

A introdurre la serata saranno Lorenzo Garzella e Chiara Tognolotti, docente di Cinema dell’Università di Pisa. Tre musicisti si alterneranno nella sonorizzazione dal vivo dei brevi filmati muti con composizioni originali: Pietro Borsò alle percussioni, Ines Felicienne Cuccu alla chitarra elettrica e pedaliera multieffetto e Marco Simoni al pianoforte.

Al centro dell’appuntamento viaggi, trasferte e curiosità da tutto il mondo filmate dai pisani, o comunque ritrovate nelle loro soffitte e nei loro garage. Tra i materiali più preziosi anche straordinarie immagini della Prima Guerra Mondiale: aerei, dirigibili, navi e la vita della fanteria tra attese, assalti e caduti sul campo.

Le bobine, curate da “Edizione Propaganda Italica”, sono tuttora al vaglio dell’Università di Pisa per verificare se alcune sequenze contenute negli oltre venti minuti dei tre filmati possano essere inedite. Tra le immagini, anche decolli di biplani, compreso quello con a bordo Gabriele D’Annunzio durante la missione su Vienna del 1918, con il celebre “bombardamento di volantini”, e affondamenti di corazzate nemiche.

La serata sarà anche l’occasione per vedere il cinema amatoriale dell’epoca “al lavoro”, con una sezione dedicata a Vittorio Guidi, animatore di uno dei primi cineclub di Pisa, l’Enal, e autore di reportage e documentari. Ospite sarà la figlia Luigia Guidi. Tra i materiali proposti, un reportage sul cineclub, con i cineamatori in viaggio e al lavoro con le loro cineprese, e un documentario a colori sulla visita di Paolo VI a Pisa nel 1965, in occasione della più grande manifestazione cattolica nazionale dell’anno, con il raduno in Piazza dei Miracoli e una Luminara speciale anticipata al 13 giugno.

Spazio anche all’incanto del Luna Park filmato da Guidi, sia affollato e con le giostre in movimento, sia deserto e innevato, con immagini dal fascino quasi felliniano.

Altri filmati avranno per protagonisti bambini e ragazzi, tra viaggi, scampagnate e giochi dell’epoca, accompagnati dai racconti del dopoguerra nel quartiere San Giusto, fra trottole e spericolati carretti a rotelle.

Un blocco sarà dedicato al rapporto tra cinema e scuola, con esempi di documentazione scolastica tra gli anni Cinquanta e Settanta e piccoli film sonori realizzati dagli scolari con la guida dei maestri: tra questi, il racconto di una cabina di proiezione di un cinema degli anni Sessanta e un filmato sul rapporto dei bambini con il grembiule.

Partner dell’iniziativa sono Fondazione Pisa, Università di Pisa, Comune di Pisa, 8mmezzo, Cineclub Arsenale e numerose realtà culturali del territorio, tra cui Net7 e Il Campano. Nel gruppo di lavoro figurano Veronica Cardelli, Sofia Davila, Serena Tonelli, Nicola Trabucco, Alberto Iorio e Sonia Cerrai.

Last modified: Giugno 19, 2026