San Miniato Basso celebra 100 anni con una festa coinvolgendo bambini e comunità

San Miniato, Attualità, Cultura

SAN MINIATO – Giovedì 6 giugno San Miniato Basso celebra il suo centenario con una festa coinvolgendo i bambini. Gli studenti delle scuole locali animeranno il pomeriggio, ricordando la fusione delle località del Pinocchio, Casenuove e Ontraino avvenuta il 9 giugno 1924.

L’evento, promosso dal Comitato “Dal Pinocchio a San Miniato Basso: 100 anni di storia” e supportato dall’Istituto Sacchetti, dalla parrocchia e da varie associazioni, inizierà alle 17 con un corteo di bambini in maschera.

Il corteo si fermerà al piazzale della Pace per una lettura commemorativa e poi si sposterà in uno spazio verde per esibire “giochi di una volta”. I partecipanti potranno inoltre prendere parte a un laboratorio di cartapesta e vedere i carri del Carnevale. L’evento includerà uno speciale annullo filatelico e una merenda comunitaria. Il Vescovo Mons. Giovanni Paccosi sarà presente alla celebrazione.

