San Martino, dal 6 agosto cambia la viabilità: nuovo varco Ztl e modifiche ai sensi di marcia

PISA – Entreranno in vigore giovedì 6 agosto alcune modifiche alla viabilità nel quartiere di San Martino, approvate dall’Amministrazione comunale per migliorare la circolazione dopo il trasferimento del mercato del mercoledì e del sabato da via San Martino a piazza Toniolo.
Tra le principali novità figura l’istituzione di un nuovo varco elettronico di accesso alla Ztl Sud in via Giovanni Bovio, all’intersezione con lungarno Galilei.
Sarà inoltre invertito il senso unico di marcia in via Giovanni Bovio: i veicoli potranno procedere da lungarno Galilei verso via Antonio Ceci. All’intersezione con quest’ultima strada sarà introdotto l’obbligo di dare precedenza per i mezzi provenienti da via Bovio.
Il provvedimento prevede anche l’istituzione del doppio senso di circolazione in via San Martino, nel tratto compreso tra il braccetto sud di piazza San Martino e via Giordano Bruno.
Cambierà infine il senso unico di via Silvestri, dove la nuova direzione di marcia sarà da via San Martino verso lungarno Galilei.
Le modifiche consentiranno di riorganizzare in maniera definitiva la viabilità del quartiere, evitando il ricorso a provvedimenti temporanei durante le giornate di mercato e rendendo più agevoli gli spostamenti nell’area.Last modified: Agosto 3, 2026