Compleanno della Torre di Pisa, musei e monumenti aperti gratuitamente in notturna

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PISA – Domenica 9 agosto i monumenti e i musei di piazza del Duomo apriranno gratuitamente dalle 20.30 alle 23.30, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della Torre di Pisa.

Cittadini e visitatori potranno ammirare la Cattedrale, il Battistero, il Camposanto, il Museo dell’Opera del Duomo e il Museo delle Sinopie nelle ore serali, mentre ai piedi del Campanile si svolgerà il Gran Galà Lirico.

L’accesso al Battistero, al Camposanto, al Museo dell’Opera del Duomo e al Museo delle Sinopie è su prenotazione attraverso il sito www.scopripisa.it/calendario-eventi. La Cattedrale sarà invece visitabile senza prenotazione, ma con ingressi contingentati.

La Torre chiuderà anticipatamente al pubblico e resterà illuminata per fare da cornice alla serata. L’iniziativa celebra l’anniversario della posa della prima pietra del Campanile, avvenuta il 9 agosto 1173. Dal 2023 piazza dei Miracoli si trasforma ogni estate in una scenografia a cielo aperto per festeggiare il monumento simbolo di Pisa.

Il momento centrale della serata sarà il Gran Galà Lirico, in programma alle 21.30 con ingresso gratuito. Sul palco saliranno il tenore Francesco Meli, il soprano Mariam Battistelli e il mezzosoprano Cristina Mosca, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Marcello Rota.

Il programma proporrà arie e duetti di Puccini, Bizet, Delibes, Offenbach e Lehár, insieme alle celebri composizioni cinematografiche di Ennio Morricone e Nino Rota.

L’ingresso al concerto sarà libero, senza necessità di biglietto, con posti a sedere disponibili fino al raggiungimento della capienza. L’accesso alla platea sarà consentito dalle 18.30 da via del Duomo. Dalle 17.00, invece, l’ingresso alla piazza dal lato di via Cardinal Maffi resterà chiuso sia in entrata sia in uscita.

Last modified: Agosto 3, 2026