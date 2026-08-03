Assestamento di bilancio a Cascina, Rollo: “Opere rinviate e investimenti ancora sulla carta”

Written by Redazione• 1:54 pm• Cascina, Politica

CASCINA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, Capogruppo di opposizione

Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia.

L’approvazione della variazione al Documento unico di programmazione e dell’assestamento di bilancio, avvenuta nel Consiglio comunale di Cascina del 31 luglio, confermerebbe le difficoltà della maggioranza di centrosinistra nel trasformare gli annunci in risultati concreti. A sostenerlo è Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – Libertà e Democrazia.

«Il centrosinistra e le forze politiche che lo sostengono continuano a raccontare un Comune senza problemi, con obiettivi raggiunti e una programmazione sotto controllo – afferma Rollo –. I cittadini, però, vivono una realtà diversa, fatta di manutenzioni insufficienti, opere rinviate e investimenti che non arrivano».

Secondo il capogruppo di opposizione, il bilancio approvato restituirebbe un’immagine distante dalla situazione del territorio: «Un bilancio non si giudica soltanto dalle previsioni contenute nei documenti, ma dalla capacità di realizzare ciò che viene annunciato. Ancora una volta emerge la distanza tra le promesse della maggioranza e i risultati effettivamente raggiunti».

Il principale nodo sollevato riguarda il Piano triennale delle opere pubbliche. «Da anni il centrosinistra approva elenchi di interventi, cantieri e riqualificazioni che dovrebbero cambiare il territorio, ma puntualmente una parte consistente delle opere viene rinviata. La programmazione non può essere una vetrina elettorale: deve produrre risultati concreti».

Rollo evidenzia l’assenza di interventi di manutenzione straordinaria dei cimiteri, fatta eccezione per il campo di inumazione del cimitero di Musigliano, inserito nella programmazione dal 2020 e legato, secondo il consigliere, a un percorso avviato dalla precedente Amministrazione.

Critiche anche sul fronte della viabilità: «Non esiste una programmazione strutturale degli asfalti. Gli interventi realizzati negli ultimi mesi appaiono come “asfalti elettorali”, invece di rientrare in un piano complessivo di manutenzione».

Il capogruppo richiama inoltre la situazione di ponti e ponticelli: «Dopo sei anni di amministrazione di centrosinistra, nel prossimo triennio sono previsti zero euro per questi interventi. Parliamo di sicurezza e infrastrutture, ma ancora una volta le priorità sembrano essere altre».

Rollo contesta anche la gestione delle opere che dovrebbero essere finanziate attraverso mutui per oltre 2,17 milioni di euro: «La maggioranza annuncia investimenti, ma a oggi non risultano avviate le procedure necessarie per accedere ai mutui. Senza progetti non si fanno gare e, senza gare, le opere rischiano di rimanere sulla carta».

Un’ulteriore critica riguarda la decisione di destinare quasi 2 milioni di euro di avanzo libero a spese correnti non ricorrenti. «Il centrosinistra sceglie di utilizzare risorse straordinarie per coprire esigenze di spesa corrente, invece di destinarle a opere e investimenti. È una scelta politica precisa: consumare risorse oggi anziché costruire patrimonio per il futuro».

«Le forze che sostengono questa maggioranza dovrebbero spiegare ai cittadini perché, dopo anni di governo del territorio, molte criticità siano ancora aperte e numerose promesse rimangano senza risposta – conclude Rollo –. Il nostro gruppo continuerà a controllare gli atti, evidenziare le criticità e chiedere conto delle scelte compiute con le risorse pubbliche».

Last modified: Agosto 3, 2026