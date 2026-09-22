San Giusto, iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Elsa Ghezzi

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PISA- Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Elsa Ghezzi, nel quartiere di San Giusto. L’intervento, finanziato con un investimento di circa 150mila euro, prevede il completo rifacimento delle pavimentazioni e la sistemazione degli spazi verdi. I lavori avranno una durata di 60 giorni lavorativi e dovrebbero concludersi entro la fine del 2026.

«Interveniamo su una piazza che da tempo presentava una pavimentazione fortemente ammalorata, con notevoli difficoltà anche per il semplice attraversamento – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Gli interventi puntuali effettuati nel corso degli anni non potevano rappresentare una soluzione definitiva. Al termine dei lavori la piazza avrà un nuovo volto, con pavimentazioni completamente rifatte, nuove alberature e nuovi spazi verdi, valorizzando anche l’area dedicata ai bambini. Restituiamo al quartiere un luogo più sicuro, curato e pienamente fruibile».

«La riqualificazione rientra nel più ampio progetto che stiamo portando avanti sui parchi, sulle piazze e sugli spazi pubblici cittadini – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici e al verde Virginia Mancini –. Interveniamo in maniera complessiva per restituire a San Giusto uno spazio pubblico rinnovato e maggiormente vivibile, migliorandone allo stesso tempo il verde».

Il progetto. L’intervento interessa una superficie complessiva di circa 1.780 metri quadrati. La pavimentazione esistente sarà rimossa e sostituita con materiali diversi in base alla funzione delle singole aree: nei percorsi pedonali saranno realizzati 700 metri quadrati di cemento architettonico, mentre per l’ampia zona centrale ellittica sono previsti 1.000 metri quadrati di cemento industriale antiscivolo.

Il progetto comprende inoltre la realizzazione di una nuova aiuola circolare di 80 metri quadrati, con alberi ed erbacee perenni. Saranno conservate e integrate nel nuovo assetto della piazza le panchine, l’aiuola già presente e l’area giochi.

Last modified: Settembre 22, 2026