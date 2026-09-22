Libri scolastici agli studenti in difficoltà, progetto del Rotary nell’area pisana

Written by Redazione• 1:11 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Fornire libri scolastici nuovi agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie in difficoltà economica. È l’obiettivo di “A scuola con il proprio libro”, progetto promosso dal Rotary International Distretto 2071 in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, che arriva nell’area pisana grazie all’impegno congiunto del Rotary Club Cascina e Monte Pisano e del Rotary Club San Giuliano Terme – Fibonacci.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 17 settembre durante una conviviale alle Terme di San Giuliano, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Rotary, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa e degli istituti comprensivi coinvolti.

Il progetto intende garantire agli studenti la disponibilità di un proprio libro di testo, evitando che le difficoltà economiche delle famiglie li costringano a utilizzare esclusivamente fotocopie o, nei casi più complessi, a rinunciare agli strumenti necessari per lo studio.

«È un progetto che unisce solidarietà, merito e diritto allo studio, con un’attenzione particolare alle esigenze delle famiglie e degli studenti del territorio – dichiara Dario Marzini, presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano –. Siamo riusciti a realizzarlo grazie alla collaborazione attiva di molti dirigenti scolastici, ai quali va il nostro ringraziamento».

“A scuola con il proprio libro” nasce dal protocollo d’intesa sottoscritto il 10 febbraio 2026 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dal Distretto Rotary 2071. L’accordo ha consentito ai Rotary Club toscani di sviluppare il progetto nei rispettivi territori, coinvolgendo le scuole e individuando le situazioni nelle quali il sostegno può tradursi in un aiuto concreto.

«Siamo molto soddisfatti dell’attuazione del progetto, che ha risposto alle specifiche esigenze dei diversi istituti, coinvolti grazie al prezioso lavoro dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa», afferma Andrea Pierotti, presidente del Rotary Club San Giuliano Terme – Fibonacci.

Alla rete pisana hanno aderito gli istituti comprensivi “Giampaolo Gamerra” e “Vincenzo Galilei” di Pisa, “Paolo Borsellino” di Navacchio, “G.B. Niccolini” di San Giuliano Terme, “L. Gereschi” di Pontasserchio e “Fabrizio De André” di San Frediano a Settimo.

All’incontro sono intervenuti anche Federico Procchi, assistente del governatore in rappresentanza del Distretto Rotary 2071, la professoressa Cantini per l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa e i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti.

L’iniziativa non si limita alla donazione dei libri, ma punta a creare una rete di solidarietà attorno agli studenti, tenendo conto sia del merito scolastico sia delle condizioni economiche delle famiglie. La disponibilità dei testi consente infatti ai ragazzi di partecipare pienamente alla vita scolastica e di proseguire il proprio percorso formativo senza che le difficoltà familiari diventino un ulteriore ostacolo.

Last modified: Settembre 22, 2026