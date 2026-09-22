Pisa 365, sui totem cittadini il calendario condiviso degli eventi

Written by Redazione• 1:31 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Il progetto “Pisa 365” compie un nuovo passo verso la piena operatività. Da questa mattina è visibile sui totem informativi del Comune, dislocati in città, il primo calendario settimanale condiviso degli eventi: il primo risultato concreto del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno.

L’accordo triennale, nato per promuovere Pisa come destinazione turistica e culturale attiva durante tutto l’anno, riunisce dodici istituzioni cittadine: Comune di Pisa, Opera della Primaziale Pisana, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR – Area della Ricerca di Pisa, Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Fondazione Palazzo Blu, Fondazione Teatro di Pisa, Musei Nazionali di Pisa e Domus Mazziniana.

Il nuovo calendario risponde a uno degli obiettivi principali del progetto: rendere facilmente accessibile a cittadini e turisti l’offerta culturale della città. Attraverso i totem è possibile consultare giorno per giorno mostre, spettacoli, incontri e altre iniziative in programma.

Il servizio si basa su un sistema di intelligenza artificiale, sviluppato dal professor Antonio Cisternino dell’Università di Pisa, che aggrega e organizza automaticamente gli eventi inseriti dagli enti partner. Il progetto grafico, realizzato e messo a disposizione dall’Opera della Primaziale Pisana, è stato studiato per rendere la consultazione semplice e intuitiva.

Un QR code integrato consente inoltre di visualizzare il calendario sul proprio dispositivo, accedere ai dettagli delle singole iniziative e consultare la mappa con le indicazioni per raggiungere i luoghi degli eventi.

Il primo palinsesto settimanale rappresenta una tappa importante del percorso avviato per rafforzare l’immagine unitaria di Pisa come città della cultura e destinazione turistica fruibile durante tutto l’anno.

Last modified: Settembre 22, 2026