San Giuliano omaggia il genio di Marie Curie con un parco ed un convegno

SAN GIULIANO TERME – San Giuliano Terme omaggia il genio di Maria Sklodowska Curie, Premio Nobel (prima donna a riceverlo) per la fisica nel 1903 e Nobel per la chimica nel 1911, con l’intitolazione di uno spazio pubblico attrezzato a San Martino Ulmiano (in via Marx di fronte alla scuola materna), l’inaugurazione di un’installazione a tema ed un convegno presso la sala del Consiglio comunale. L’appuntamento è per giovedì 7 marzo.

“Vogliamo ricordare il legame tra una grandissima scienziata e il nostro territorio: proprio sulle acque termali di San Giuliano Marie Sklodowska Curie venne a fare degli studi per misurarne il tasso di radioattività – afferma l’assessore alla Rigenerazione urbana Matteo Cecchelli –. Marie Curie è stata una donna che ha contribuito intensamente al progresso dell’umanità, indubbiamente un esempio da cui prendere spunto ed omaggiare con un apposito spazio a lei dedicato, oltre che con un contributo di approfondimento nel convegno a seguito dell’inaugurazione”.

“La presenza nel nostro Comune di uno spazio che ricorda una donna fautrice del progresso scientifico, i cui studi sono ancora oggi un patrimonio inestimabile, è motivo di orgoglio e di esortazione per le giovani generazioni e mi piace anche sottolineare come il parco di trovi di fronte all’imbocco con via Pierre Curie, che della scienziata fu coniuge – afferma l’assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi –. Proseguiamo nella valorizzazione dei nostri spazi pubblici attrezzati, aree a verde e aree picnic, in molte di queste abbiamo migliorato l’offerta di attrezzature che avevano bisogno di essere rinnovate o incrementate, oltre alle strutture calisthenics per l’attività fisica e sportiva all’aria aperta. Nel territorio comunale stiamo inoltre attuando un piano sia di nuove piantumazioni, sia di sostituzione di piante non più sicure”.

Il programma prevede alle ore 15.30 l’inaugurazione del Parco con i saluti istituzionali dell’assessore Matteo Cecchelli e l’intitolazione del parco con installazione dell’opera commemorativa. Alle ore 16.30 ci si sposta in sala consiliare (via Niccolini, 40) per il convegno “Maria Sklodowska Curie e il suo esempio come donna nella scienza”. A portare i saluti istituzionali, oltre all’assessore Matteo Cecchelli, sarà presente l’assessore Filippo Pancrazzi. Interverranno poi Valentina Domenici, docente di chimica-fisica del dipartimento di chimica e chimica industriale dell’università di Pisa; Lorenzo Di Bari, docente di Chimica Organica del dipartimento di chimica e chimica industriale dell’università di Pisa che parlerà del “Documentario sul viaggio di Maria Sklodowska Curie in Italia e il valore della collaborazione scientifica internazionale”. Agnieszka Stefaniak-Hrycko, direttrice dell’Accademia polacca delle scienze di Roma relazionerà sull'”‘Accademia Polacca delle Scienze nella promozione della cultura scientifica, attraverso la valorizzazione dell’eredità storica e morale di Maria Sklodowska Curie”.

Last modified: Marzo 6, 2024