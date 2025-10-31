Samuele Angori: “Con un pizzico di fortuna in più avremo potuto portare a casa l’intera posta”

Written by admin• 5:58 am• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara Pisa – Lazio, Samuele Angori commenta il pareggio del Pisa dando uno sguardo anche alle precedenti prestazioni dei ragazzi di Gilardino, facendo un bilancio sulle partite sin qui disputate.

di Antonio Tognoli

“Nel primo tempo abbiamo disputato una grande partita: abbiamo corso qualche rischio con Basic e Isaksen, ma nel complesso abbiamo concesso pochissimo. È stata una sfida equilibrata. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e messo in difficoltà la difesa della Lazio; con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto trovare il gol e portarci a casa la vittoria“.

“Il pareggio comunque ci dà fiducia, è il terzo consecutivo contro avversari di alto livello. Personalmente sono partito bene, con due buone prestazioni contro Atalanta e Roma. Sono contento, ero consapevole delle difficoltà della Serie A, ma giocare qui rappresenta davvero un sogno per me”.

“Milano è uno stadio bellissimo, è stata una grande emozione, anche se non ho giocato. Adesso c’è il Torino, l’obiettivo è fare più punti possibili prima della sosta“.

