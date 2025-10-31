Written by Ottobre 31, 2025 6:10 am Pisa SC

Adrian Semper: “Abbiamo conquistato un gran punto. La serie A ti dà emozioni diverse”

PISA – Il portiere nerazzurro Adrian Semper è stato giudicato MVP della partita tra Pisa e Lazio. A fine gara l’estremo difensore croato analizza il pareggio ottenuto contro i biancocelesti.

di Antonio Tognoli

Abbiamo conquistato un gran punto, il gol però non è arrivato, la palla non voleva entrare, ma comunque abbiamo fatto una grande prestazione. Sono contento dell’MVP, ho fatto due parate importanti. Il mio obiettivo è tenere in gioco la squadra. La vittoria non è ancora arrivata, ma se continuiamo così arriverà presto“.

Semper parla della sua esperienza in serie A: “Da tre anni lavoro per questi momenti . Giocare in serie A ti dà emozioni fantastiche ed è molto bello, spero di continuare”.

Last modified: Ottobre 31, 2025
