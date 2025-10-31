Written by Ottobre 31, 2025 5:19 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L'Effemeride Pisana del 31 ottobre 2025

di Leonardo Miraglia

Venerdì 31 ottobre 2025, il Sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 17:12, le ore di luce solare sono 10 e 21 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi purtroppo è Halloween

Oggi è il 253mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale delle città

Giornata mondiale del lemure

Giornata mondiale del risparmio

Santo del giorno:

Sant’Angelo d’Acri, francescano

Luca Antonio nacque ad Acri, provincia di Cosenza, nel 1669 da genitori poveri di beni materiali, ma ricchi di virtù e di pietà cristiane. Imparò a leggere e scrivere da un vicino di casa e frequentava la chiesa dei cappuccini. Sentì il richiamo alla vita religiosa dopo l’incontro con padre Antonio da Olivadi, un cappuccino famoso per la sua santità. A diciannove anni, Luca Antonio entrò nel noviziato dei Cappuccini di Dipignano per ritornare in famiglia dopo pochi giorni. Ma, l’8 novembre 1689, con umiltà e coraggio, si ripresentò ai frati del convento di Acri, implorando perdono e chiedendo di essere riammesso alla vita religiosa. Anche stavolta ritornò a casa. Nel 1690, per la terza volta, si presentò dai cappuccini e, cosa straordinaria, riuscì a ottenere dal Ministro Generale dell’Ordine il permesso di cominciare l’anno di noviziato. Quando emise i voti solenni ricevette il nome di fra’ Angelo d’Acri. Terminati gli studi teologici, filosofici e umanistici, fu ordinato sacerdote e gli fu affidato il ministero della predicazione. Percorse instancabilmente buona parte dell’Italia meridionale, predicando quaresimali, missioni popolari ed esercizi spirituali. In tutti i luoghi dove predicava, la sua presenza richiamava nelle chiese moltitudini innumerevoli di fedeli. Al suo confessionale lunghe erano le file di persone di ogni ceto e di ogni età, che egli non si stancava mai di ascoltare.

E’ accaduto il 31 ottobre:

  • 1284 – Venezia conia il suo primo ducato d’oro
  • 1512 – Michelangelo Buonarroti finisce la decorazione della volta della Cappella Sistina a Roma
  • 1517 – Riforma protestante: Martin Lutero affigge le sue 95 tesi sul portale della chiesa di Wittenberg
  • 1892 – Arthur Conan Doyle pubblica Le avventure di Sherlock Holmes, raccolta di dodici racconti precedentemente editi su rivista
  • 1893 – Italia: entra in vigore il sistema di determinazione del tempo legata ai fusi orari, con una rettifica di 10 minuti rispetto all’ora vigente
  • 1912 – The Musketeers of Pig Alley, diretto da D.W. Griffith, debutta come primo film di gangster
  • 1922 – Benito Mussolini forma il suo primo governo con popolari, liberali, un radicale, Armando Diaz e Paolo Thaon di Revel
  • 1926 – Il mago Harry Houdini muore di gangrena e peritonite sviluppatesi dall’aggravarsi di un’appendicite
  • 1940 – Seconda guerra mondiale, fine della battaglia d’Inghilterra: il Regno Unito evita l’invasione tedesca della Gran Bretagna
  • 1941
    • Dopo 14 anni di lavoro, viene completato il monumento del Monte Rushmore
    • Seconda guerra mondiale: il cacciatorpediniere USS Reuben James (DD-245) viene silurato da un U-Boot (lo U-552 al comando di Erich Topp) tedesco nei pressi della costa islandese, moriranno più di 100 marinai statunitensi
  • 1956 – Crisi di Suez: Regno Unito e Francia iniziano a bombardare l’Egitto per costringerlo a riaprire il Canale di Suez
  • 1961 – In Unione Sovietica, il corpo di Iosif Stalin viene rimosso dal Mausoleo di Lenin
  • 1968 – Guerra del Vietnam: citando progressi nei colloqui di pace di Parigi, il presidente statunitense Lyndon B. Johnson annuncia alla nazione che ha ordinato una cessazione completa di «tutti i bombardamenti aerei, navali e di artiglieria sul Vietnam del Nord», effettiva dal giorno successivo
  • 1975 – Il gruppo musicale britannico Queen pubblica in formato 45 giri la canzone Bohemian Rhapsody, considerata fra le più innovative e influenti della musica rock
  • 1984 – Il primo ministro indiano Indira Gandhi viene assassinata da due guardie del corpo Sikh; a seguito del suo omicidio a Nuova Delhi scoppiano delle rivolte e quasi 2000 Sikh innocenti vengono uccisi
  • 1992 – La Chiesa cattolica riabilita Galileo Galilei dopo la condanna del 1633
  • 1999 – I capi della Chiesa cattolica romana e della Chiesa luterana firmano una Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, ponendo fine alla secolare disputa dottrinale sulla natura della fede e della salvezza
  • 2002
    • Terremoto del Molise: alle ore 11:32 una potente scossa di magnitudo 5.4 della scala Richter provoca il crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia uccidendo 27 bambini e una maestra; altre due donne, residenti nello stesso paese, restano uccise dalle macerie delle proprie abitazioni
    • Durante il campionato del Madagascar si svolge la partita di calcio tra l’AS Adema e il SO de l’Emyrne, passata alla storia del calcio a causa del suo scarto di reti straordinariamente elevato: 149-0 per l’AS Adema
  • 2003 – In Giappone l’esperimento Belle annuncia la probabile osservazione del primo tetraquark, X(3872)
  • 2011 – La Terra raggiunge il traguardo di sette miliardi di persone

La frase del giorno di Frate Indovino:

Nella vita lieti o tristi siamo tutti dei turisti

Nati il 31 ottobre:

PETER JACKSON

Peter Jackson

Regista neozelandese

α 31 ottobre 1961

JOHN KEATS

John Keats

Poeta inglese

α 31 ottobre 1795  ω 23 febbraio 1821

HELMUT NEWTON

Helmut Newton

Fotografo tedesco

α 31 ottobre 1920  ω 23 gennaio 2004

BUD SPENCER

Bud Spencer

Attore italiano

α 31 ottobre 1929  ω 27 giugno 2016

MARCO VAN BASTEN

Marco Van Basten

Allenatore ed ex giocatore di calcio olandese

α 31 ottobre 1964

JAN VERMEER

Jan Vermeer

Pittore olandese

α 31 ottobre 1632  ω 15 dicembre 1675

Deceduti il 31 ottobre:

GAE AULENTI

Gae Aulenti

Designer e architetto italiana

α 4 dicembre 1927  ω 31 ottobre 2012

SEAN CONNERY

Sean Connery

Attore scozzese

α 25 agosto 1930  ω 31 ottobre 2020

EDUARDO DE FILIPPO

Eduardo De Filippo

Commediografo italiano

α 24 maggio 1900  ω 31 ottobre 1984

FEDERICO FELLINI

Federico Fellini

Regista italiano

α 20 gennaio 1920  ω 31 ottobre 1993

INDIRA GANDHI

Indira Gandhi

Politica indiana

α 19 novembre 1917  ω 31 ottobre 1984

HARRY HOUDINI

Harry Houdini

Illusionista ungherese

α 24 marzo 1874  ω 31 ottobre 1926

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

