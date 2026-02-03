Salute e prevenzione: nuovi vantaggi per i soci Unicoop Firenze a Pontedera

Written by admin• 12:01 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Nuovi servizi sanitari e agevolazioni per i soci di Unicoop Firenze grazie all’accordo con la Rete PAS, attivo dal 1° gennaio 2026 e presentato questa mattina alla sala soci Coop di Pontedera.

La convenzione coinvolge anche la Pubblica Assistenza di Pontedera e prevede sconti riservati ai soci Unicoop Firenze su prestazioni sanitarie, visite specialistiche, diagnostica, fisioterapia e pacchetti di prevenzione, oltre ad appuntamenti informativi dedicati alla salute. Nel centro PAS di via Modesti sono previsti sconti fino al 15–20% su esami e check-up.

La partnership rappresenta un nuovo modello di collaborazione territoriale sul welfare sanitario, già attivo anche in altri comuni toscani, e si affianca all’impegno di Unicoop Firenze nella promozione della prevenzione, in collaborazione con Regione Toscana e ISPRO.

Durante l’incontro è stata inoltre presentata Onda Solidale, la campagna di raccolta fondi a sostegno della Pubblica Assistenza di Pontedera per potenziare servizi, mezzi e attività rivolte in particolare alle persone più fragili.

Last modified: Febbraio 3, 2026