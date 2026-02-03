A Pontedera prosegue “Pratiche di Incontro – Un ponte per la pace”

Written by admin• 11:51 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Prosegue a Pontedera il ciclo di appuntamenti “Pratiche di Incontro – Un ponte per la pace”, progetto ideato e curato dall’Accademia dell’Incompiuto nell’ambito della Festa della Toscana, con il patrocinio del Comune di Pontedera e il sostegno della Regione Toscana.

Gli incontri, gratuiti e senza prenotazione, si svolgono presso gli Ex Lavatoi del Villaggio Piaggio, spazio simbolico scelto per favorire relazione, ascolto e partecipazione. Il progetto non si configura come una rassegna o un ciclo di conferenze, ma come un percorso aperto alla cittadinanza che invita a rallentare e incontrarsi attraverso gesti semplici: condividere una merenda, cantare insieme, ascoltare musica, leggere testi, sostare nel silenzio.

Avviato nei mesi di dicembre e gennaio, il percorso ha già registrato una partecipazione ampia e trasversale. Nei prossimi appuntamenti sono previste anche presenze artistiche ospiti, tra cui il Coro Anarchico Malerbe e la cantante Ms. Pauline Macintosh, che porteranno il proprio contributo come parte integrante dell’incontro.

Calendario dei prossimi appuntamenti

Venerdì 7 febbraio, ore 17.00–19.00

Venerdì 21 febbraio, ore 17.00–19.00 – con il Coro Anarchico Malerbe

Venerdì 28 febbraio, ore 17.00–19.00 – con Ms. Pauline Macintosh (New York)

Mercoledì 5 marzo, ore 17.00–19.00 – incontro dedicato in particolare alle famiglie e ai bambini del Polo 0–6

Accanto al ciclo di incontri, l’Accademia dell’Incompiuto porta avanti a Pontedera anche due laboratori gratuiti e continuativi agli Ex Lavatoi: un laboratorio di canto (ogni mercoledì 17.30–19.30) e un laboratorio di scrittura (ogni lunedì 17.30–19.30), aperti a persone di tutte le età.

Informazioni: info@accademiadellincompiuto.net

