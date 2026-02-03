Paolo Nori al Lumière di Pisa con “Delitto e castigo”

PISA- Venerdì 6 febbraio 2026 Paolo Nori sarà ospite del Cinema Lumière con lo spettacolo “Delitto e castigo”, in doppia replica alle ore 18.30 e alle 21.15, su iniziativa dell’Associazione The Thing.
Attraverso lettura, racconto e memoria personale, Nori accompagna il pubblico dentro uno dei romanzi più celebri di Fëdor Dostoevskij, un’opera che ha segnato profondamente il suo percorso di lettore e scrittore. Da quella prima, decisiva lettura adolescenziale nasce un lavoro di lunga durata intorno all’autore russo, culminato anche nel libro Sanguina ancora (2021).
Lo spettacolo restituisce la forza di Delitto e castigo, un romanzo che continua a parlare al presente attraverso personaggi estremi e indimenticabili, capaci di interrogare ancora oggi coscienza, colpa e responsabilità.
Lumière, Pisa
Venerdì 6 febbraio 2026
Ore 18.30 e 21.15
Info:
associazionethething@gmail.com | cinemalumiere2@gmail.com