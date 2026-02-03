Paolo Nori al Lumière di Pisa con “Delitto e castigo”

Written by admin• 12:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Venerdì 6 febbraio 2026 Paolo Nori sarà ospite del Cinema Lumière con lo spettacolo “Delitto e castigo”, in doppia replica alle ore 18.30 e alle 21.15, su iniziativa dell’Associazione The Thing.

Attraverso lettura, racconto e memoria personale, Nori accompagna il pubblico dentro uno dei romanzi più celebri di Fëdor Dostoevskij, un’opera che ha segnato profondamente il suo percorso di lettore e scrittore. Da quella prima, decisiva lettura adolescenziale nasce un lavoro di lunga durata intorno all’autore russo, culminato anche nel libro Sanguina ancora (2021).

Lo spettacolo restituisce la forza di Delitto e castigo, un romanzo che continua a parlare al presente attraverso personaggi estremi e indimenticabili, capaci di interrogare ancora oggi coscienza, colpa e responsabilità.

Lumière, Pisa

Venerdì 6 febbraio 2026

Ore 18.30 e 21.15

Info:

associazionethething@gmail.com | cinemalumiere2@gmail.com

