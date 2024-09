Sabato 7 Settembre a Eliopoli Summer Calambrone gran finale con Ballo in piazza DJ SET con Dj Biuller e festa finale di saluto all’estate

Scritto da admin• 10:00 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

CALAMBRONE – Gran finale ad Eliopoli Summer in piazza Antonio Madonna a Calambrone sabato 7 settembre dove si terrà la festa finale di saluto all’estate 2024 con ballo in piazza e DJ SET con Mr Biuller dalle ore 21,30 che sarà collocato al centro della piazza in mezzo alla zona dei ristoranti dove si potrà cenare e ballare

“Abbiamo voluto chiudere cosi questa stagione trionfale di Eliopoli summer nella quale dopo 38 serate partite a giugno con Pianeta Zero sono passate attraverso ospiti importanti come Ronn Moss, Claudio Cecchetto, Carolina Crescentini, Ubaldo Pantani, Paolo Conticini, Stefano Massini,, i concerti di Tazenda e di Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte con le canzoni dei Matia Bazar, la rassegna di artisti di strada, Katia Beni e tanti altri artisti e serate musicali. Ci lasciamo – continua l’organizzazione – in musica e con una festa popolare come sempre gratuita per il pubblico e per i turisti presenti il tutto realizzato grazie alle collaborazioni e al sostegno di Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, tanti sponsor a cominciare dalla realtà commerciale di Eliopoli shop center oltre che dai media partner che hanno collaborato con noi quali La Nazione e Il Tirreno, Granducato TV, PuntoRadio e QuiNews e dalla collaborazione preziosa con Associazione sarda di Pisa Grazia Deledda. Un edizione importante che annuncia e prepara quella del decimo anniversario del 2025 – Eliopoli summer è nata nel 2016 – alla quale stiamo lavorando da tempo per portare nuove sorprese sempre piu internazionali sulla piazza di Calambrone e sul Litorale pisano”.

