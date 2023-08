Sabato 5 agosto amichevole al “Sinigaglia” con il Como a porte chiuse

Scritto da admin• 6:38 pm• Pisa SC

PISA – Prima settimana di lavoro in città per il Pisa Sporting Club che ha ripreso lunedì pomeriggio gli allenamenti sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado.

La squadra nerazzurra ha in programma di effettuare martedì e mercoledì doppie sedute di allenamento (mattina e pomeriggio) mentre per giovedì è stato fissato un singolo allenamento mattutino. Allenamento al mattino anche nella giornata di venerdì che vedrà poi la squadra partire nel pomeriggio per la Lombardia; sabato, infatti test match amichevole al “Sinigaglia” di Como.

La gara amichevole Como-Pisa, in programma sabato 5 agosto alle ore 17, sarà disputata a porte chiuse.

Last modified: Agosto 1, 2023