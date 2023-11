Scritto da admin• 12:05 pm• Vicopisano, Attualità, Tutti

VICOPISANO – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in onore dei Caduti per la Libertà, sabato 4novembre, dalle ore 9 a Vicopisano.

Il Sindaco Matteo Ferrucci, il Vicesindaco Andrea Taccola e l’Amministrazione celebreranno questa fondamentale ricorrenza facendo tappa, come sempre, in tutto il territorio comunale, davanti a monumenti, targhe e lapidi, molto importanti per la nostra comunità.

“Nel cuore nessuna croce manca… è il mio cuore il paese più straziato…”

Giuseppe Ungaretti

Last modified: Novembre 2, 2023