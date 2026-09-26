Sabato 3 ottobre in arrivo la Festa del Volontariato messa a punto dal Comune di Vecchiano in collaborazione con le Consulte Comunali del Volontariato

Written by Redazione• 2:44 pm• Vecchiano, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO – Sabato 3 ottobre dalle 11 alle 17 Piazza Pasolini a Vecchiano si animerà di attività e iniziative messe a punto per scoprire da vicino il prezioso apporto delle Associazioni di Volontariato del territorio.

“Sarà un’occasione per approfondire una volta in più il supporto delle nostre associazioni locali di volontariato e insieme un momento formativo per la Comunità, che avrà la possibilità di ricevere informazioni sui comportamenti da tenere in caso di allerte o situazioni di criticità legate alla protezione civile e sanitaria. Il tutto in un momento amministrativo importante per il nostro Ente che ha recentemente adottato il nuovo Piano di Protezione Civile, di prossima approvazione in Consiglio Comunale, un documento per la cui redazione hanno avuto un ruolo attivo proprio le associazioni della Consulta del Volontariato“, afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

“Proprio questo legame tra istituzioni e volontariato sarà al centro della Festa del Volontariato “Insieme per la Comunità”, in programma sabato 3 ottobre 2026 in Piazza Pasolini, dalle ore 11 alle 17. Una festa del volontariato tematica che vedrà laboratori per grandi e piccini animati dai volontari di SWRTT, Pubblica assistenza di Pisa sezione di Migliarino e Misericordia di Vecchiano“, spiega l’Assessora alle Politiche del Volontariato, Mina Canarini.

“La giornata sarà dunque un momento di confronto con la cittadinanza sulle buone prassi da adottare nei momenti di allerta e criticità legati alla protezione civile, con le Associazioni delle Consulte Comunali, come sempre, protagoniste. Un’occasione per rafforzare la cultura della prevenzione e per far conoscere da vicino il ruolo che queste realtà svolgono quotidianamente a fianco dell’Amministrazione“.

“È bene ribadire che la nostra Amministrazione comunale ha completato l’iter tecnico che ha portato all’adozione lo scorso 13 luglio, da parte del Consiglio Comunale, del nuovo Piano di Protezione Civile, una revisione sostanziale dello strumento vigente (approvato nel 2013 e successivamente integrato nel 2023 con il piano specifico per il rischio incendi boschivi, ndr)” aggiunge l’Assessore alla Protezione Civile, Luca Spinesi.” L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare il Piano al mutato quadro normativo nazionale e regionale e all’evoluzione del tessuto urbano degli ultimi anni.

Il nuovo Piano è stato elaborato da ANCI Toscana in collaborazione con il Servizio comunale di Protezione Civile, con un percorso che ha coinvolto attivamente proprio le associazioni di volontariato presenti sul territorio”.

“Il nuovo Piano di Protezione Civile e la Festa del Volontariato raccontano dunque la stessa storia: quella di una comunità che si organizza per proteggersi e per prendersi cura di sé stessa“, dichiarano Angori, Canarini e Spinesi. “Dietro ogni piano tecnico ci sono le persone, le associazioni, i volontari che ogni giorno si mettono a disposizione del territorio. Momenti come questo sono fondamentali per costruire insieme ai cittadini la consapevolezza dei rischi e le buone pratiche da adottare in caso di emergenza.“

Sabato 3 ottobre appuntamento in Piazza Pasolini, Vecchiano, dalle ore 11 alle 17. Tutti i dettagli su www.comune.vecchiano.pi.it

Last modified: Settembre 26, 2026