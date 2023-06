Scritto da admin• 12:07 pm• Vicopisano, Cultura, Spettacolo

Vicopisano – Sabato 24 giugno 2023 torna il Rocca’n’Roll Festival di Vicopisano con l’ottava edizione della manifestazione fondata nel 2014, porterà in piazza Cavalca a Vicopisano: musica, birra artigianale e tanto cibo da strada di alta qualità.

Sul palco, dalle 19.15, Bluesex, I Segreti di Hänsel e l’Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, con l’album “Sbam” uscito a maggio 2022.

La serata sarà condotta da Silvia “Zia Rock” Barsotti (Garage Radio) e trasmesso in diretta da Punto Radio, media partner dell’evento.

In piazza, insieme a tanta musica, birra artigianale (postazioni di Birrante, La Staffetta e Birrificio artigianale di Buti) e cibo da strada (con i furgoncini Apetito, Bun Riff Rock, Rostivendolo, il Toscanaccio e La linea street food).

Il Rocca’n’Roll Festival è una manifestazione patrocinata dal Comune e sostenuta dal Comitato Festa Medievale di Vicopisano e Acque Spa.

In otto edizioni, passando dalle prime in forma itinerante, alle ultime, con palco centrale in Piazza Cavalca, il nostro Festival può già contare la collaborazione di tantissimi artisti come Tommaso Novi, Edda, Piqued Jaks, Rhumornero, Lorenzo Niccolini, Venus in Furs, Ico e I casi Umani e Borrika Big Band.

Dal 2014 a Vicopisano hanno suonato anche Cervelli della Nasa, Vitols, Rhit Duo, Sorry for Delay, la Tundra, Tanks and Tears, Vat Vat Vat, Arnesi, Zeronauta, Killing Dodo, Matte_Black, All Broken 29, Guys in Jeopard, I Pixel, Top Secret, Major Tom, Portraits, Last Day of Lies, Larry’s Emotion, Krashan, I Manzi, Cavalieri della corte del rock, Salotto di Pampa, The Brothers in Law, Nasty Farmers, Muddy Garges, Kalopsia, Mosca della Palude, Blue Thieves, Pedro Lopez, Fiumalbo, Fumblers, Electric Roots, Alex Leoni.

Questo il programma completo della giornata

SABATO 24 GIUGNO



Piazza Cavalca

Ore 19.15 concerto Bluesex

Ore 20.30 concerto I Segreti di Hänsel

Ore 22.00 concerto Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar

Last modified: Giugno 5, 2023