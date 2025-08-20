Sabato 23 agosto, Piazza dei Priori a Volterra ospita il Ludus Balistris – Palio dei Balestrieri

Written by admin• 4:09 pm• Volterra

VOLTERRA- Dalle ore 21:00, la storica piazza si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per uno dei tornei di tiro con la balestra più attesi a livello nazionale. L’evento, organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Volterra, vedrà la partecipazione delle città amiche di Lucca, Massa Marittima, Pisa e San Marino, i cui balestrieri animeranno il centro cittadino già dal pomeriggio con i tradizionali tiri di prova.

Oltre 300 rievocatori sfileranno nel Corteo Storico che, a partire dalle 21:00, attraverserà le vie del centro fino a raggiungere Piazza dei Priori, teatro della competizione vera e propria. Sul campo si sfideranno la Compagnia Balestrieri di Pisa (Porta San Marco), Lucca, i Terzieri Massetani, i Balestrieri Sammarinesi e i padroni di casa di Volterra, dando vita a uno spettacolo unico tra colori, tamburi e chiarine.

I balestrieri cercheranno di centrare i bersagli con le loro potenti balestre, percorrendo fino a 36 metri, rievocando le antiche usanze dei tornei di addestramento della città etrusca. L’evento, profondamente radicato nella tradizione volterrana, offre al pubblico gratuito un’esperienza di grande fascino e coinvolgimento.

Vi aspettiamo sabato 23 agosto 2024, dalle ore 21:00, in Piazza dei Priori per vivere l’emozione del Ludus Balistris – Palio dei Balestrieri.

